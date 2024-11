Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Kollision beim Einparken geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht informiert. Die Frau hatte gegen 12.15 Uhr von ihrem Balkon aus beobachtet, wie ein Pkw durch die Friedrichstraße fuhr und in Höhe des Hauses Nummer 35 versuchte, in einer Parklücke am Fahrbahnrand einzuparken. Nachdem es dann - so die Zeugin - "laut knallte", sei der Wagen fluchtartig in Richtung Bismarckstraße davongefahren.

Die Frau schaute nach und entdeckte an dem Fahrzeug, das hinter der Parklücke abgestellt war, einen Schaden an der Frontstoßstange. Eine Rücksprache mit dem Halter ergab, dass die Beschädigung zuvor nicht vorhanden war. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht einen weißen Kleinwagen mit "Kreuzen" in den Heckleuchten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

