Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Ladendiebinnen?

Hamm-Herringen (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Ladendiebinnen.

Die bisher unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am 04.04.2025, zwischen 14.45 Uhr und 14.50 Uhr, Waren im mittleren vierstelligen Bereich aus einem Drogeriemarkt in Hamm-Herringen.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (bf)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten:https://polizei.nrw/fahndung/176797

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell