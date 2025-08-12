Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 72-jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 72-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich am Montag, 11. August, bei einem Alleinunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße schwer.

Die Hammerin befuhr gegen 21.40 Uhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Süden. Als sie auf den linken Fahrstreifen wechselte, um in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen, prallte sie mit ihrem Pkw gegen eine Laterne auf der Mittelinsel.

Durch die Kollision verletzte sich die Frau schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von zirka 8.000 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell