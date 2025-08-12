PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 72-jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 72-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich am Montag, 11. August, bei einem Alleinunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße schwer.

Die Hammerin befuhr gegen 21.40 Uhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Süden. Als sie auf den linken Fahrstreifen wechselte, um in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen, prallte sie mit ihrem Pkw gegen eine Laterne auf der Mittelinsel.

Durch die Kollision verletzte sich die Frau schwer. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von zirka 8.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 09:37

    POL-HAM: Einbruch in Wohnung am Zechenbahnweg

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 11. August, in der Zeit zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in eine Wohnung am Zechenbahnweg ein. Durch Beschädigung des Zylinderschlosses verschafften sich der oder die Einbrecher Zutritt zur Wohnung. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:00

    POL-HAM: Zeuge nach Autorennen gesucht

    Hamm-Herringen (ots) - Nach einem mutmaßlichen Autorennen auf der Dortmunder Straße am Sonntag, 3. August, sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Zeugen. Der ältere Mann hatte an dem Tag gegen 22.20 Uhr den nördlichen Gehweg des Herringer Wegs in Richtung Westen benutzt. Der Fußgänger beabsichtigte, die Dortmunder Straße zu überqueren. Als er die herannahenden Autos bemerkte eilte er zur dortigen ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:43

    POL-HAM: Erneut Fälle von dreistem Schmuckdiebstahl

    Hamm-Herringen (ots) - Ein 71-jähriger Anwohner der Herringer Heide wurde am Freitag, 8. August, Opfer eines Goldkettendiebstahls. Eine bislang unbekannte männliche Person sprach den Senior gegen 13.30 Uhr in seinem Vorgarten an und fragte, ob er Kleingeld wechseln könne. Als weder der 71-Jährige noch seine Frau das Geld wechseln konnten, wollte er sich wieder der Gartenarbeit widmen und drehte dem Unbekannten den ...

    mehr
