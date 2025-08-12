PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Ostenallee

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Zusammenstoß auf der Ostenallee, am Montag, 11. August, entfernte sich ein bislang Unbekannter von der Unfallstelle.

Gegen 9.10 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge aus gegenüberliegenden Grundstückszufahrten kurz vor der Kreuzung Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße auf die Fahrbahn. Dort kollidierten sie miteinander. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fahrer eines blauen Transporters, nachdem sein Unfallgegner die Polizei rufen wollte.

Er kann wie folgt beschrieben werden: zirka 60 Jahre alt, kurze graue Haare, polnischer Akzent.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 09:39

    POL-HAM: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 9. August, auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Friedrich-Ebert-Straße einen geparkten BMW. In der Zeit zwischen 10.30 und 10.45 Uhr war der Geschädigte einkaufen und bemerkte nach seiner Rückkehr die Beschädigungen am linken hinteren Stoßfänger. Es entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro. Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:38

    POL-HAM: 72-jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Eine 72-jährige Opel-Fahrerin verletzte sich am Montag, 11. August, bei einem Alleinunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße schwer. Die Hammerin befuhr gegen 21.40 Uhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Süden. Als sie auf den linken Fahrstreifen wechselte, um in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen, prallte sie mit ihrem Pkw gegen eine Laterne auf der Mittelinsel. Durch die Kollision ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:37

    POL-HAM: Einbruch in Wohnung am Zechenbahnweg

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Montag, 11. August, in der Zeit zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in eine Wohnung am Zechenbahnweg ein. Durch Beschädigung des Zylinderschlosses verschafften sich der oder die Einbrecher Zutritt zur Wohnung. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren