Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Ostenallee

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Zusammenstoß auf der Ostenallee, am Montag, 11. August, entfernte sich ein bislang Unbekannter von der Unfallstelle.

Gegen 9.10 Uhr fuhren zwei Fahrzeuge aus gegenüberliegenden Grundstückszufahrten kurz vor der Kreuzung Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße auf die Fahrbahn. Dort kollidierten sie miteinander. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Fahrer eines blauen Transporters, nachdem sein Unfallgegner die Polizei rufen wollte.

Er kann wie folgt beschrieben werden: zirka 60 Jahre alt, kurze graue Haare, polnischer Akzent.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell