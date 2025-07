Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 34-jähriger Tatverdächtiger bedroht zwei Männer mit Schreckschusswaffe

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr sollen in der Franz-Sigel-Straße in Bruchsal zwei Männer aus einem fahrenden Auto heraus von einem 34-jährigen Mann durch die Abgabe zweier Schüsse aus einer Schreckschusswaffe bedroht worden sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge hielten sich die beiden 24- und 44-jährigen Geschädigten auf der Straße auf, als der ihnen persönlich bekannte 34-Jährige wohl mit seinem Auto vorbeifuhr und offenbar gezielt mit einer Kurzwaffe aus dem Beifahrerfenster mehrfach in ihre Richtung schoss. Verletzt wurde hierbei niemand. Dem Vorfall gingen wohl länger andauernde Streitigkeiten zwischen den beteiligten Männern voraus. Die von Anrufern verständigte Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in einer Gaststätte in Karlsdorf-Neuthard vorläufig festnehmen. Die anschließende Durchsuchung führte zum Auffinden der in dem Fahrzeug des Mannes versteckten Schreckschusswaffe.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 34-Jährige gelangt unter anderem wegen Bedrohung zur Anzeige.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

