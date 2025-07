POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) - Am Sonntagmittag ereignete sich in Ettlingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 37-jähriger Fahrradfahrer gegen 13:00 Uhr auf dem Radweg entlang der Rastatter Straße in Richtung Bruchhausen. Beim Überqueren der Einmündung zur Löbauer Allee nutzte er den rot markierten ...

mehr