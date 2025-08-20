PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera
LPI-G: Handgranatenfund in Gera

Gera (ots)

Am heutigen Tag, gegen 14:00 Uhr machte ein 26-Jähriger bei einem Spaziergang durch ein Waldstück im Geraer Stadtteil Lusan einen seltsamen Fund. Der Herr sah eine Plastikverpackung, welche er zunächst für einen sogenannten "Cache" hielt, wie er beim Geocaching verwendet wird. Bei genauerer Betrachtung der Verpackung stellte der Finder in dem Behältnis eine Handgranate fest. Sofort alarmierte der Mann die Polizei. Der Bereich um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt und eine Fachfirma zur Begutachtung des Gegenstandes angefordert. Die Mitarbeiter der Firma stellten fest, dass es sich augenscheinlich um eine scharfe Splittergranate handelte und transportierten das Sprengmittel ab. Die Geraer Polizei nahm Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz auf. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell



