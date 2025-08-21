Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rasentraktor entwendet

Gera (ots)

Gera. Ein 43-jähriger Gartenbesitzer musste am Mittwochabend (20.08.2025) gegen 19 Uhr feststellen, dass Unbekannte im Tatzeitraum vom 14.08.2025, 19:30 Uhr bis 20.08.2025, 19 Uhr sein Gartengrundstück im Ortsteil Gorlitzsch unbefugt betreten und seinen Rasentraktor sowie die Kennzeichentafel seines Wohnanhängers entwendet haben. Den Wert des Beuteguts gibt der Geschädigte mit etwa 1.000 Euro an. Hinweise auf die Täter oder die Art und Weise des Abtransports des Traktors liegen nicht vor. Die Polizei Gera hat unter dem Bezugszeichen 0217167/2025 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen sich mit sachdienlichen Angaben telefonisch unter 0365 / 829-0 zu melden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell