Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann niedergestochen, Unfälle, Einbrüche, Widerstand

Aalen (ots)

Ellwangen: 33-Jähriger sticht auf 45-Jährigen ein

Ein 33 Jahre alter Mann stach am Sonntagabend gegen 20 Uhr mutmaßlich mit einem Messer mehrfach auf einen 45-Jährigen ein. Beide waren Patienten in der Psychiatrischen Klinik, die sich im Gebäude der Virngrundklinik befindet, und befanden sich beim Rauchen, als der Geschädigte plötzlich attackiert wurde. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und konnte sich ins Innere der Klinik retten. Der 33-Jährige flüchtete. Eine intensive polizeiliche Fahndung nach ihm, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte nicht zu dessen Auffinden. Sicherheitshalber wurde im Rahmen der Fahndung auch die Klinik durchsucht. Am Montag gegen 6 Uhr stellte der Beschuldigte sich schließlich beim Polizeirevier Aalen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte wird dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der über den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Unterbringungsbefehl entscheidet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Essingen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 30-Jährige befuhr am Montag gegen 0:25 Uhr mit ihrem BMW einen Feldweg neben der B29 in Richtung Essingen. Aufgrund Alkoholeinfluss fuhr sie in den Grünstreifen und kollidierte mit einem dortigen Betonpfosten. Durch den Aufprall wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ihr Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt.

Böbingen an der Rems: Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Sonntag zog sich der Beifahrer eines BMW leichte Verletzungen zu. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger BMW-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe einer Parkbucht bei Böbingen musste er sein Fahrzeug aufgrund einer roten Ampel verlangsamen. Dies übersah eine nachfolgende 55-Jährige und fuhr mit ihrem Ford auf. Hierbei verletzte sich der 17 Jahre alte Mitfahrer im BMW. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 21 500 Euro.

Westhausen/Lippach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 10 Uhr die Röttinger Straße. Aus bislang unbekannter Ursachen geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Böschung, einem Baum und einer Abgrenzung zu einem Gehweg. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Anhand der am Unfallort gefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Mercedes C-Klasse, Baujahr 2011-2014 handeln. Nach Einschätzung der Polizei muss das Fahrzeug durch den Unfall einen erheblichen Frontschaden erlittet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Mercedes geben können unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntag kam es an einer Bäckerei am Bahnhof zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein alkoholisierter 52-Jähriger mehrere Personen anpöbelte. Bei der anschließenden Personenkontrolle zeigte er sich äußerst unkooperativ und uneinsichtig, weshalb er auf die Dienststelle gebracht werden sollte. Dabei widersetzte er sich den Anweisungen der Einsatzkräfte. Er wurde schließlich durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht. Gegen das Anlegen der Handschließend wehrte er sich massiv. Unter erheblicher Kraftanstrengung konnte er jedoch unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden.

Neresheim: Einbruch in Schulgebäude

Am Wochenende kam es in Neresheim zu zwei Einbrüchen in Schulgebäude.

Zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 6:45 Uhr gelangten Einbrecher über eine Fluchttreppe auf das Dach der Härtsfeldschule im Dossinger Weg. Im weiteren Verlauf hebeln sie ein Fenster auf und betraten das Schulgebäude. In den Klassenräumen brachen sie mehrere Schränke auf, durchwühlten Schubladen und beschädigten Gegenstände. Zudem entwendeten sie einen Feuerlöscher. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Im zweiten Fall drangen Einbrecher zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 8:45 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster in ein Klassenzimmer eines Gymnasiums in der Karl-Bonhoeffer-Straße ein. Da dieses verschlossen war, konnten sie jedoch nicht in weitere Räume gelangen. Die Einbrecher beschädigten zudem mehrere Fensterscheiben an der Schule.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und bittet Zeugen sich unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Platzverweis nach körperlicher Auseinandersetzung

Trotz bestehendem Hausverbot betrat am Samstag, gegen 15:30 Uhr eine 34-Jährige eine Café-Bar in der Marienstraße. Es entstand daraufhin zunächst eine verbale Streitigkeit zwischen der 34-Jährigen und einer Mitarbeiterin der Café-Bar. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation, sodass es von beiden Seiten zur gegenseitiger Körperverletzung kam. Die Auseinandersetzung wurde durch die Polizei beendet. Vor Ort wurde ein Platzverweis gegen die 34-Jährige ausgesprochen.

Bopfingen/Kerkingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 52-Jährige geriet am Samstag gegen 5:45 Uhr mit ihrem BMW auf der Schneidheimer Straße alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte sie mit einem Baum. Die 52-Jährge wurde zur weiteren Abklärung in eine Klinik verbracht. Ihr Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden.

Aalen: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Auf regennasser Fahrbahn bei nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Sonntag gegen 6:15 Uhr eine 31-jährige alkoholisierte Frau mit ihrem Peugeot auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Weiteren verlauf schleuderte ihr Fahrzeug über die Fahrbahn und kollidierte erneut mit einer Leitplanke. Schlussendlich kam der Peugeot am Standstreifen zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 11 000 Euro. Da sich während der Unfallaufnahme Anhaltspunkte ergaben, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein der 31-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: Baucontainer aufgebrochen

Im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 11:15 Uhr wurde im Jasminweg ein Fenster eines Baucontainers aufgehebelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Container nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Sonntag kam es gegen 12:50 Uhr in der Ackergasse zu einer Unfallflucht. Eine 52-jährige Daimler-Fahrerin verursachte bei einem Parkvorgang Sachschaden an einem dort geparkten VW in Höhe von rund 6000 Euro. Anschließend begutachtete sie den Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die verantwortliche Verursacherin rasch ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: 35-Jährige niedergeschlagen

Ein 35-Jähriger lief am Sonntag gegen 4.30 Uhr über den Marktplatz und wurde dabei unvermittelt von drei Jugendlichen angegriffen und niedergeschlagen. Diese flüchteten in unbekannte Richtung. Eine nähe Beschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier zu melden.

Lorch: Unfall durch Aquaplaning

Rund 40.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Samstagnachmittag auf der B29 ereignete. Ein 41-Jähriger war gegen 15.10 Uhr mit seinem Porsche in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs, drehte sich hierbei wegen Aquaplaning und stieß mehrmals gegen die Schutzplanken. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell