Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrecher in Leutenbach vertrieben

Aalen (ots)

Leutenbach: Bewohner vertreiben Einbrecher

Am Sonntag kurz nach 00:00 Uhr brachen zwei unbekannte Täter über das Kellergeschoss in ein Mehrfamilienhaus in der Riedklinge ein. Als sie eine Wohnungstür aufhebelten wurden sie durch einen Bewohner überrascht und flüchteten ohne Beute. An den aufgehebelten Türen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter Tel. 07195 6940 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell