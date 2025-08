Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall bei Fichtenau, Sachbeschädigung in Vellberg

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall an der Autobahnabfahrt

Gegen 10:00 Uhr verließ am Samstag eine 41-Jährige mit ihrem Audi die A7 an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und bog auf die L2218 ein. Dabei übersah sie den Volvo eines 35-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

Vellberg: Snackautomat beschädigt

Am Sonntag gegen 01:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten in der Haller Straße um. Bei dieser sinnlosen Sachbeschädigung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 erbeten.

