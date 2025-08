Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf der A7

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall bei Starkregen

Am Freitag war im Bereich der Autobahn 7 im Bereich Ellwangen starker Regen zu verzeichnen. Eine 20-Jährige war gegen 14:40 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Ulm unterwegs und geriet mit ihrem Fiat ins Schleudern. Sie schleuderte mehrfach gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Sie blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR.

