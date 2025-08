POL-AA: Aalen: Brand in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots) - Böbingen: Diebstahl - Zeugen gesucht Zwischen Samstag, 26.07.25, und Freitag, 01.08.2025, wurden an zwei Traktoren, die in der Mögglinger Straße abgestellt waren, verschiedene Teile entwendet. An einem Traktor wurde das Info-Center ausgebaut und dabei die Kabelanschlüsse abgezwickt. Am anderen Traktor wurde unter anderem die Anhängervorrichtung gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend ...

