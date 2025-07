POL-ST: Mettingen, Mülltonnen brennen - Gartenhütte beschädigt

Steinfurt (ots) - Am Freitagabend (11.07.) ist die Polizei gegen 17.30 Uhr über einen Brand auf einem Resthof an der Münsterstraße in Lotte informiert worden. Nach ersten Erkenntnissen fing aus bislang ungeklärter Ursache in einem Badezimmer eine Sauna Feuer. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Das Badezimmer ist vollständig ausgebrannt und die Flammen haben ...

