Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl an Traktoren, Unfall

Aalen (ots)

Böbingen: Diebstahl - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 26.07.25, und Freitag, 01.08.2025, wurden an zwei Traktoren, die in der Mögglinger Straße abgestellt waren, verschiedene Teile entwendet. An einem Traktor wurde das Info-Center ausgebaut und dabei die Kabelanschlüsse abgezwickt. Am anderen Traktor wurde unter anderem die Anhängervorrichtung gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Polizeiposten Heubach nimmt unter der Telefonnummer 07173 8776 Hinweise auf die Diebe entgegen.

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 62-Jähriger Mitsubishi-Fahrer missachtete am Freitag gegen 05:40 Uhr auf der B290 in Höhe der Abzweigung Jagsthausen die Vorfahrt einer 22-jährigen Fiat-Lenkerin. Es kam zum Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

