Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Messerangriffe, Diebstähle, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Männer mit Messer verletzt

Zwei Vorfälle, bei denen Männer mit Messern verletzt wurden, ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag.

Im Zuge eines Streits in einem Wohnheim in der Düsseldorfer Straße verletzte ein 47 Jahre alter Mann einen 26-Jährigen leicht mit einem Messer. Die Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr. Der 47-Jährige entfernte sich anschließend zu Fuß, konnte aber in der Nähe von einer Polizeistreife angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich aggressiv und beleidigte und bedrohte die Polizisten. Aufgrund seiner Gemütslage und vorliegender Anhaltspunkte für das Vorliegen einer psychischen Erkrankung wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend. Gegen 20.50 Uhr pöbelte ein 33 Jahre alter Mann einen 50 Jahre alten Gast einer Bar in der Galgenberstraße an und beleidigte diesen. Der 33-Jährige entfernte sich zunächst, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Während die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizisten die Personalien der Beteiligten erhoben, zog der 33-Jährige plötzlich ein Messer und stach auf den 50-Jährigen ein. Auch ein 33 Jahre alter Begleiter des Angreifers wurde leicht verletzt. Die Polizisten gingen dazwischen und konnten den Angreifer wegstoßen, woraufhin dieser flüchtete. Dem Verletzten leisteten sie Erste Hilfe, dieser wurde danach ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Der Angreifer konnte später durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er wurde zunächst mit zum Polizeirevier genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Abklärungen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Aalen/Oberalfingen: Diebstahl

Ein Automat in einem 24/7-Selbstbedienungshäuschen in der Hirtengasse wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen und daraus zwei Geldkassetten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 9796-0 entgegen.

Westhausen: Unfall beim Abbiegen

Ein 31-Jähriger befuhr am Donnerstag mit seinem Mercedes die B29 von Westhausen nach Aalen. Als er an der Anschlussstelle Westhausen nach links auf die BAB7 in Richtung Ulm abbiegen wollte, übersah er einen, ihm entgegenkommenden, Seat einer 23-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurden beide PKW-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Oberkochen: PKW zerkratzt

Im Hasengäßle wurde am Donnerstag zwischen 6:30 Uhr und 15:50 Uhr ein dort geparkter Mercedes Benz von einem Unbekannten zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Zeugen gesucht! Mann mit Pfefferspray besprüht

Am Freitag wurde ein 66-Jähriger gegen 0:45 Uhr am Bussteig in der Bahnhofstraße von zwei bislang unbekannten jungen Männer zunächst körperlich angegangen und anschließend mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Im Anschluss entfernten sie sich in einem weißen Kleinwagen in Richtung Innenstadt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug gegen können. Sich unter 07961/9300 zu melden.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 17-jähriger Aprilia-Fahrer geriet am Donnerstag gegen 22 Uhr im Hofwiesenweg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Hierbei zog sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Waldstetten: E-Bikes aus Keller entwendet

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 8 Uhr bis Donnerstag, 7:45 Uhr gelangte ein Einbrecher über ein Rolltor in die Tiefgarage eines Wohnhausen in der Königsberger Straße. Im weiteren Verlauf verschaffte er sich Zugang zu einem Kellerraum, aus dem er zwei hochwertige E-Bikes von Conway im Wert von rund 12000 Euro entwendete. Der Sachschaden am Wohnhaus beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Falschfahrer auf B29-Zeugen gesucht

Ein 87 Jahre alter Mann fuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr mit seinem Nissan an der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd West falsch auf die B29 auf. Er fuhr auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart entgegengesetzt in Richtung Aalen. An der Anschlussstelle Mitte, kurz vor dem Einhorntunnel, verließ er die B29 wieder. Vermutlich wurden mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier zu melden.

Unfallfluchten

Schwäbisch Gmünd: An der Oberen Halde wurde am Donnerstag zwischen 12.20 Uhr und 13.30 Uhr ein Mercedes der A-Klasse beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein flüchtiger Verursacher an einem Audi A3, der zwischen Mittwoch, 10 Uhr und Donnerstag, 14.50 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgestellt war. Im Turniergraben wurde am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr ein Mercedes beschädigt. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 1000 Euro. Der Verursacher hinterließ einen unlesbaren Zettel. Am Schapfenbach blieb gegen 17 Uhr der Fahrer eines Linienbusses an einem Golf hängen. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 4000 Euro.

Hinweise nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell