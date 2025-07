POL-AA: Rems-Murr-Kreis: E-Scooter gestohlen, Fahrrad prallt gegen Auto

Aalen (ots) - Aalen: Raubüberfall auf Kiosk Am Mittwochabend wurde ein Kiosk mit Paketshop in der Friedrichstraße überfallen. Ein unbekannter Räuber begab sich um kurz vor 21.45 Uhr in den Kiosk, in dem sich zu dieser Zeit die 30 Jahre alte Angestellte alleine aufhielt. Er bedrohte die Frau mit einer Pistole und entnahm anschließend einen niedrigen dreistelligen Betrag aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Mann ...

mehr