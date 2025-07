Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu versuchtem Tötungsdelikt-Tatverdächtiger festgenommen und in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Schwäbisch Gmünd: Folgemeldung zu versuchtem Tötungsdelikt-Tatverdächtiger festgenommen und in Haft

Der gesuchte 22 Jahre alte Tatverdächtige hat sich am Mittwochabend in Begleitung seiner Anwältin freiwillig bei der Polizei in Schwäbisch Gmünd gestellt. Er wurde daraufhin widerstandslos festgenommen.

Er steht im dringenden Verdacht, am Sonntagabend auf einen 25-Jährigen geschossen und diesen dadurch lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich wie bereits berichtet gegen 22.10 Uhr im Bereich der Moltkestraße Ecke Leutzestraße.

Der 22-Jährige wurde am heutigen Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Beschuldigte wurde in eine JVA überführt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell