Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Raubüberfall auf Kiosk

Aalen (ots)

Aalen: Raubüberfall auf Kiosk

Am Mittwochabend wurde ein Kiosk mit Paketshop in der Friedrichstraße überfallen. Ein unbekannter Räuber begab sich um kurz vor 21.45 Uhr in den Kiosk, in dem sich zu dieser Zeit die 30 Jahre alte Angestellte alleine aufhielt. Er bedrohte die Frau mit einer Pistole und entnahm anschließend einen niedrigen dreistelligen Betrag aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Theodor-Heuss-Gymnasium und Karl-Weiland-Halle. Die eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Dieser ist etwa 170 cm groß und 20-25 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur und helle Hautfarbe. Er war mit einem schwarzen Kapuzen-Sweatshirt der Marke Adidas und schwarzer Trainingshose der Marke Jako mit weißen Seitenstreifen an den Beinenden bekleidet und trug schwarze Schuhe. Sein Gesicht war vermutlich mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Das Kriminalkommissariat Aalen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise: Wem ist der beschriebene Mann bekannt? Ist er jemandem vor der Tat im näheren Umfeld aufgefallen oder wurde er auf der Flucht beim Wegrennen beobachtet?

