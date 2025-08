Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Ladendieb geflüchtet - Einbruch - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Ladendieb geflüchtet

Am Donnerstagvormittag fiel einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der Stuttgarter Straße ein Mann auf, der mehrere Schuhe anprobierte und sich dabei auffällig verhielt. Als sie den Mann auf seinen mitgeführten Rucksack ansprach und ihn darauf hinwies, dass dieser während des Einkaufs an der Kasse abzugeben sei, weigerte sich der Mann zunächst, übergab aber schließlich seinen Rucksack der Frau. Darin befanden sich neue Schuhe aus der Auswahl des Ladengeschäfts. Als sie den Mann hierauf ansprach, verneinte er einen Diebstahl und wollte nun das Geschäft mit seinem leeren Rucksack verlassen. An der Ausgangstüre schlug die Diebstahlsicherung an, da der Mann seine mitgebrachten Schuhe ausgezogen hatte und den Laden mit neuen Schuhen des Geschäfts verlassen wollte. Der Mann wurde daher zurückgehalten und die Polizei verständigt. Nun ging der Mann erneut zum Schuhregal und wechselte die Schuhe gegen ein anderes Paar neue Sneakers des Ladengeschäftes. Als die Mitarbeiter einige Kunden aus dem Laden ließen, nutzte der unbekannte Dieb die Gunst der Stunde, schob eine Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete mit den gestohlenen Schuhen. Der Mann hatte laut der Zeugin ein arabisches Äußeres, war ca. 170 cm groß, etwa 30 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und lediglich einen Zahn. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt und helle Shorts, zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift mit sich. Zudem unterhielt sich der Mann mit einem anderen Kunden kurz in arabischer Sprache. Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: In Wohnhaus eingebrochen

Am Donnerstagabend gegen 21:50 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in ein Einfamilienhaus im Nachtigallenweg ein. Nachdem der Einbrecher über die Gebäuderückseite ins Wohnhaus gelangt war, begab er sich ins Obergeschoss des Hauses und begann, dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Hierbei traf er auf eine Bewohnerin des Hauses, woraufhin er unerkannt flüchtete. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Abend entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen-Hohenacker: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Geländewagens beschädigte am Donnerstag kurz vor 10:30 Uhr in der Erbachstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Vom Verursacherfahrzeug ist das Teilkennzeichen WN-ZB 1xxx bekannt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einen geparkten Renault und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Renault wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rudersberg-Schlechtbach: Kind nach Sturz von Rad schwer verletzt

Ein 12-jähriger Junge befuhr am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr mit seinem Fahrrad die Stuttgarter Straße auf dem Gehweg. Nachdem er eine Straße überquerte und über den Bordstein wieder auf den Gehweg fahren wollte, löste sich das Vorderrad und der Junge stürzte. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf dem Gehweg auf und zog sich trotz Helm schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schorndorf: Radfahrer gestürzt

Ein 53 Jahre alter Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 15:30 Uhr die Grabenstraße auf dem Radweg in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Einfahrt in den Hof des Polizeireviers nahm er das Martinshorn eines Streifenwagens wahr und führte daraufhin eine Vollbremsung aus. Der Radfahrer, der keinen Schutzhelm trug, stürzte anschließend alleinbeteiligt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang/Strümpfelbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Eine 41-jährige VW-Fahrerin wollte am Donnerstagabend, gegen 19:35 Uhr die B14 von der Ludwigsburger Straße kommend in den Kelteracker kreuzen. Trotz Rotlicht zeigender Ampel fuhr die 41-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem in Richtung Oppenweiler fahrenden VW-Polo eines 23-Jährigen, dessen Ampel Grünlicht zeigte. Durch die Kollision kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab und mussten abgeschleppt werden. Die 41-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

Schorndorf: Mit Motorrad gegen Leitplanke

Am Donnerstag, gegen 20:10 Uhr befuhr eine 18-jährige mit ihrer Kawasaki in einer Kolonne die L1151 von Schlichten kommend in Richtung Schorndorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von ihrer Fahrspur ab, geriet in die Gegenspur und stürzte über die Leitplanke auf den Gehweg. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

