POL-BI: Verkehrsunfallflucht mit Bus und Personenschaden - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SB / Bielefeld / Mitte - Einbrecher verschafften sich drei Mal gewaltsam Zugang zur selben Wohnung in der Viktoriastraße. Die Polizei sucht Zeugen. Am Freitag, 27.06.2025, zwischen 19:40 Uhr und 23:30 Uhr, am Samstag, 28.06.2025, zwischen 10:45 Uhr und 14:30 Uhr sowie am Mittwoch, 02.07.2025, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr gelangten unbekannte Täter, zwischen den Einmündungen der August-Bebel-Straße ...

