POL-BI: Drei Einbrüche in einer Woche

SB / Bielefeld / Mitte - Einbrecher verschafften sich drei Mal gewaltsam Zugang zur selben Wohnung in der Viktoriastraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, 27.06.2025, zwischen 19:40 Uhr und 23:30 Uhr, am Samstag, 28.06.2025, zwischen 10:45 Uhr und 14:30 Uhr sowie am Mittwoch, 02.07.2025, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr gelangten unbekannte Täter, zwischen den Einmündungen der August-Bebel-Straße und der Kronenstraße, in ein Mehrfamilienhaus. Sie verschafften sich über das Treppenhaus gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume und entwendeten jeweils Bargeld.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

