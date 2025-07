Polizei Bielefeld

POL-BI: Entlassungsfeier des zweiten Jahrgangs "FOS Polizei"

Bielefeld (ots)

KK / Bielefeld - Bad Oeynhausen - Heute wurden feierlich 28 Absolventen des zweiten Bildungsgangs der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst am Rudolf-Rempel-Berufskolleg entlassen.

27 von ihnen werden am 01. September mit dem dualen Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) beginnen. Eine Absolventin wird der Blaulichtfamilie treu bleiben und wechselt zum Rettungsdienst.

Seit dem Einstellungsjahr 2022 können Schülerinnen und Schüler mit einem mittleren Schulabschluss am RRBK in zwei Jahren die Fachhochschulreife erwerben und erhalten eine vorbehaltliche Einstellungszusage für das duale Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, verbunden mit einer Übernahme als Polizeikommissarin oder Polizeikommissar in den gehobenen Dienst.

Mit diesem attraktiven Angebot öffnete die Polizei ihre Ausbildungsmöglichkeiten erstmalig für eine deutlich jüngere Klientel, die zudem ohne das Abitur starten kann.

Dem landesweit großen Interesse an diesem Bildungsgang wurde in Ostwestfalen-Lippe Rechnung getragen, indem ein weiterer Standort eingerichtet wurde.

Seit dem Jahr 2023 können interessierte Schülerinnen und Schüler auch am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg in Bad Oeynhausen ihre Fachhochschulreife erwerben. Organisatorisch angebunden und betreut werden die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit durch Mitarbeitende der Ausbildungsleitung des Polizeipräsidiums Bielefeld, in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Minden-Lübbecke.

Insgesamt 20 angehende Studentinnen und Studenten vom Standort Bad Oeynhausen können zum 01.09.2025 an der HSPV in Bielefeld begrüßt werden. Weitere zwei Absolventinnen aus Bad Oeynhausen haben die Abschlussprüfungen zwar erfolgreich absolviert, werden jedoch einen anderen Berufsweg einschlagen.

Die nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Bielefelder Rudolf-Rempel-Berufskollegs wurden mit Wünschen der Schulleitung, Frau Buddenberg, und dem Ausbildungsleiter, Herrn EPHK Kern, festlich verabschiedet.

Michael Pauli, als Vertreter des Jahrgangs, bedankte sich mit wertschätzenden Worten bei den anwesenden Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern und nicht zuletzt bei den beiden Kollegen der Ausbildungsleitung Bielefeld, die alle mit Rat und Tat während der letzten zwei Jahre jederzeit zur Seite standen.

Im Rahmen der feierlichen Entlassungszeremonie hielt Frau Polizeipräsidentin Dr. Sandra Müller-Steinhauer die Festrede. Sie beglückwünschte alle Absolventinnen und Absolventen zum ersten bestandenen Meilenstein mit den Worten: "Seien Sie sich und anderen ein Kompass! Setzen Sie Ihren Weg mit einem Ziel fort. Seien Sie wertvolle Menschen für die Gesellschaft. Nutzen Sie Ihren inneren Kompass aber auch für andere. Seien Sie mit Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten für die Gesellschaft da. Für Werte einzustehen, erfordert ab und zu auch Mut, ist unbequem und aufwändig. Aber es lohnt sich. Wenn wir alle nur noch den Weg des geringsten Widerstands gehen, zu Hause die Tür hinter uns zu machen und die Welt nicht reinlassen, kann Gesellschaft nicht mehr funktionieren."

Eine besondere Ehrung seitens der Schule erhielt die 18-jährige Sarah Eckstedt. Die gebürtige Gütersloherin erreichte die Traumnote von 1,0 in ihren Abiturprüfungen.

Was im Jahr 2022 als "Schulversuch FOS Polizei" gestartet ist, stellt landesweit ein gelungenes Konzept dar, Fachkräfte für den wichtigen Bereich der öffentlichen Sicherheit zu gewinnen. Dieses Erfolgskonzept, das begleitend von Polizei- und Schulseite evaluiert wird, belegt dieses durch eine hohe Zufriedenheit der Schüler und Lehrerschaft. Es erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Jugendlichen, was sich in der kontinuierlich steigenden Anzahl der Bewerbungen zeigt.

