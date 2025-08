Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Brand

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Am Donnerstagvormittag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Skoda-Fahrer die Tiefenbacher Straße aus Fahrtrichtung Roten Buck, als er an der Einmündung zur Nord-West-Umgehung einen auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden 67-jährigen Mercedes-Fahrer übersah. Dadurch kam es anschließend zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei welchem ein Gesamtsachschaden von ca. 5.000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Anhängerdeichsel übersehen

Ein 36-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr mit einem E-Scooter den linken Gehweg an der Heilbronner Straße in Fahrtrichtung eines Krankenhauses, als dieser einen Anhängerdeichsel eines ordnungsgemäß abgestellten Anhängers übersah und auf diese auffuhr. Dabei verletzte sich der 36-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte zudem bei dem Mann Geruch von Alkohol wahrgenommen werden, weshalb ein Test durchgeführt wurde, welcher etwa 1,5 Promille ergab. An dem E-Scooter entstand ein geringer Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Braunsbach: Rennradfahrer gestürzt

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 68-jähriger Rennradfahrer einen abgetrennten Radweg von Untermünkheim nach Brauchsbach entlang der L1045, als er als letzter einer Gruppe allein beteiligt stürzte. Der Mann trug während der Fahrt einen Fahrradhelm, welcher durch den Sturz leicht beschädigt wurde. Nach dem Sturz war der Mann nicht ansprechbar, musste reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist der Sturz Ursache für die Verletzungen.

Schwäbisch Hall: Rindenmulch in Brand

Gegen 12:50 Uhr am Donnerstag wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass im Karslbader Weg auf einem Spielplatz der Rindenmulch in Flammen stünde. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und da Rindenmulch ausgegraben werden, um Weiteres zu verhindern. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde das Feuer absichtlich gelegt, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Diese können Hinweise unter 0791 4000 geben.

