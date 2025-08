Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Radfahrer, Nachtragsmeldung mit Zeugenaufruf zu "Kind nach Sturz von Rad schwer verletzt"

Kernen/Rommelshausen: Radfahrer verletzt - Unfallzeugen gesucht

Als ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag, gegen 17:35 Uhr, vom Fahrbahnrand anfuhr, hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot und fuhr zu weit links. Im Bereich Mozartstraße, Ecke Beethovenstraße kollidierte er aufgrund dessen mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Radfahrer, der zuvor in die Mozartstraße eingebogen war. Der Radfahrer wurde vom Auto erfasst, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Fellbach sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Rudersberg: Nachtragsmeldung zu "Kind nach Sturz von Rad schwer verletzt"

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Stuttgarter Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich am Fahrrad eines 12-Jährigen das Vorderrad löste und der Junge daraufhin stürzte (siehe u.a. Ursprungsmeldung vom 01.08.2025, 07:59 Uhr). Kurz vor dem Unfall hielt sich der Junge im Bereich eines Supermarktes in der Straße Im Fuchshau auf und hatte sein Fahrrad dort zeitweise unbeaufsichtigt abgestellt. Am heutigen Freitag hat sich nun ein Zeuge gemeldet, dessen Kind sein Fahrrad vor ca. vier Wochen am selben Supermarkt abgestellt hatte und anschließend die Spannhebel am Vorder- und Hinterrad gelöst waren. Zu einem Unfall kam es in diesem Fall nicht, da eine Weiterfahrt mit dem Fahrrad nicht möglich war. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun dringend Zeugen, die am Donnerstag oder bereits im Vorfeld entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 01.08.2025, 07:59 Uhr:

Rudersberg-Schlechtbach: Kind nach Sturz von Rad schwer verletzt

Ein 12-jähriger Junge befuhr am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr mit seinem Fahrrad die Stuttgarter Straße auf dem Gehweg. Nachdem er eine Straße überquerte und über den Bordstein wieder auf den Gehweg fahren wollte, löste sich das Vorderrad und der Junge stürzte. Hierbei schlug er mit dem Kopf auf dem Gehweg auf und zog sich trotz Helm schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

