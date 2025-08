Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Hochsitze beschädigt

Aalen (ots)

Vellberg: Hochsitze beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Mittwoch 12:00 und 19:30 Uhr wurde zwischen Rappolden und dem Steinbruch Äulesberg insgesamt drei Hochsitze erheblich beschädigt. Laut Zeugenaussagen wurden zwei männliche Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, dabei beobachtet, wie sie die Hochsitze beschädigten. Einer der beiden soll blonde Haare und eine Brille getragen haben, der andere soll dunkelhaarig gewesen sein und einen Rucksack dabeigehabt haben. Des Weiteren sollen sie mit Fahrrädern unterwegs gewesen sein. Insgesamt soll durch Beschädigungen ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstanden sein. Weitere Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder zu den beiden Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07973 5137 beim Polizeiposten Bühlertann zu melden.

Mainhardt: Überhöhte Geschwindigkeit und Witterung verursachen Unfall

Auf der B14 zwischen Großerlach und Mainhardt kam es am Freitag gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer aufgrund nicht angepasste Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einer 40-jährigen Lkw-Fahrerin zusammenstieß. Durch den Unfall wurde der 54-Jährige leicht verletzt, zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Satteldorf: Schwer verletzt durch Verkehrsunfall

Auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg in Fahrtrichtung Heilbronn fuhr am Freitag gegen 6:30 Uhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen. Dort geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einer großen Wasserlache, welche sich über beide Fahrstreifen erstreckte, ins Schleudern. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke und wurde anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgeleitet. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer eine Böschung herauf und kam schlussendlich in einem Buschwerk zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 41-Jährige schwer verletzt, wodurch er anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro.

Wolpertshausen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Freitag gegen 12:40 Uhr kam es auf der L1042 zu einem Unfall im Kreuzungsbereich zur L1037. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer befuhr von Wolpertshausen die L1037 und wollte am Kreuzungsbereich zur L1042 weiter geradeaus in Fahrtrichtung Rupertshofen fahren. Hierbei übersah der Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 60-jährige BMW-Fahrerin, welche die L1042 in Fahrtrichtung Illshofen befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, bei der der Audi seitlich erfasst und anschließend in einen angrenzenden Graben abgewiesen wurde. Beide Fahrer sowie ein 58-jähriger Beifahrer der BMW-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Da es sich bei dem BMW um ein Hybridfahrzeug handelte und man zunächst von einer Rauchentwicklung ausgegangen war, rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an. Dieser Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell