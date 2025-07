Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Gemeinsame Kontrollen von Zoll und Polizei am Busterminal des Flughafens Stuttgart

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Im Rahmen der bestehenden Sicherheitskooperation Baden-Württemberg (SIKO BW) haben in der vergangenen Woche Kräfte des Hauptzollamts Stuttgart gemeinsame Kontrollen mit Beschäftigten des Polizeipräsidiums Reutlingen am Busterminals des Stuttgarter Flughafens durchgeführt. Die Maßnahmen, die an drei Tagen während der Nachtstunden stattfanden, richteten sich gegen Delikte im Bereich des grenzüberschreitenden internationalen Reiseverkehrs. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 828 Personen sowie 34 Reisebusse und vier Personenkraftwagen überprüft. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse:

- Einleitung von acht Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (eine Festnahme) - eine Steuerhinterziehung Zigarettenschmuggel - ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz (verbotenes Messer) - zwei Feststellungen zur Aufenthaltsermittlung - vier Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz - eine Kontrollmitteilung im Bereich Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - drei Lenkzeitüberschreitungen - eine Ruhezeitüberschreitung - zwei Arbeitszeitüberschreitungen - 14 weitere Verstöße im Bereich Verkehrssicherheit (Barsicherheiten 3.700 Euro) - zwei Fahrzeuge wurden zudem zollrechtlich versteuert

An sämtlichen Kontrolltagen waren jeweils acht Polizeibeamte sowie 20 Zollbeamte mit vier Diensthunden im Einsatz.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell