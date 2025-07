Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Stuttgarter Zoll durchsucht fünf Objekte - Ermittlungen gegen Unternehmer wegen nicht Nichtanmeldung von Arbeitnehmern zur Sozialversicherung

Stuttgart (ots)

Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Stuttgart haben am gestrigen Dienstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart mehrere Objekte in Stuttgart sowie in Reutlingen durchsucht. Die Maßnahmen erfolgten im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen den Inhaber eines Stuttgarter Umzugs- und Entrümpelungsunternehmens, der im Verdacht steht, bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern Arbeitsentgelt vorenthalten zu haben. Die Ermittler werfen dem 34-Jährigen vor, über einen längeren Zeitraum für mehr als ein Dutzend Arbeitnehmer keine Anmeldung zur Sozialversicherung abgegeben und keine Beiträge entrichtet zu haben. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die rund 60 eingesetzten Zollbeschäftigten umfangreiche Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

