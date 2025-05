Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitenter Wildpinkler im urbanen Raum

Nordhausen (ots)

Auf ein 33-Jährigen wurde am Dienstagabend in der Töpferstraße der Besitzer eines Restaurants aufmerksam, als sich dieser vor einem großen Fenster des Cafés zum Wasserlassen entblößte. Der Gastwirt informierte die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen, welche den Mann im Nahbereich aufgreifen konnten. Bei der Klärung der Identität wies der Mann auffällige Verhaltensweisen auf, die eine Einweisung in eine Fachklinik zur Folge hatten. Während der Einsatzmaßnahmen wurden durch den Mann Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der Polizei beharrlich beleidigt.

