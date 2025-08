Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Fahrt unter Alkoholeinfluss

Crailsheim: Diebstahl von Kennzeichen

In der Nacht von Freitag, 20 Uhr auf Samstag, 8.30 Uhr wurde in der Kreuzbergstraße an einem Pkw des Herstellers Opel das vordere sowie hintere amtliche Kennzeichen CR-VC-2001 durch einen Unbekannten entwendet. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Fahrradfahrt unter Alkoholeinfluss

Auf der Höhe einer Tankstelle in der Ellwanger Straße stellte am Samstag gegen 18:20 Uhr eine Streife eine Person auf einem Fahrrad fest, welche die Straße in Schlangenlinien befuhr. Daraufhin wurde der 44-jährige Fahrer im Meisenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde schließlich ein Atemalkoholtest durchgeführt, bei welchem 2,5 Promille festgestellt wurden.

Schwäbisch Hall: Gastronomiegeldbeutel entwendet

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr gelang es Dieben in einer Almhütte am Einkorn einen Gastronomiegeldbeutel zu entwenden und daraus einen vierstelligen Bargeldbetrag zu stehlen. Bei den Dieben soll es sich um zwei Männer handeln. Einer der beiden Männer wurde als etwa 170 cm groß beschrieben. Er hatte eine Glatze und trug ein rotes Hemd oder einen roten Pullover und eine Jeans. Der andere Tatverdächte war etwa 185 cm groß, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

