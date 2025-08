Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrten, Unfälle, Einbruch in leerstehendes Haus, Automatenaufbruch, Sachbeschädigung, Widerstand

Aalen (ots)

Murrhardt: Weidezaun beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag öffneten unbekannte Täter in der Straße Klingen einen Weidezaun auf einer Länge von etwa 6 Metern. Dadurch konnten Tiere, des darin gehaltenen Dammwilds, entweichen und in den umliegenden Wald laufen. Bis auf wenige Tiere konnte das entflohene Dammwild wieder eingefangen werden. Am Weidezaun entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Insgesamt werden in dem Gehege etwa 50 Tiere gehalten. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen erbittet das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090.

Backnang/Waldrems: In leerstehendes Haus eingestiegen

Unbekannte Einbrecher gelangten im Zeitraum von Dienstag, 29.07.; 18:00 Uhr und Samstag, 02.08.; 14:00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein leerstehendes Wohnhaus in der Neckarstraße. Dort durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Als die Einbrecher nicht fündig wurden, verließen sie das Gebäude durch den Keller und Garage. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Backnang unter Tel. 07191 9090 entgegen.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Nachdem am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr einem Zeugen ein Citroen mit unsicherer Fahrweise aufgefallen war, konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug an einer Adresse in der Reutenhofstraße feststellen. Eine 59-jährige Frau bestätigte, mit dem Fahrzeug eine Freundin abgeholt zu haben. Da sie stark nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein der 59-Jährigen wurde sofort beschlagnahmt und sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Winterbach: Unfall durch Aquaplaning

Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr verlor ein 25-jähriger Honda-Fahrer auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte an der Ausfahrt Winterbach alleinbeteiligt mit einem dortigen Verkehrszeichen. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Plüderhausen: Trunkenheitsfahrt und Widerstand

Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer wurde am Samstag, gegen 22:00 Uhr durch mehrere Zeugen dabei beobachtet, wie dieser offensichtlich betrunken mit seinem Auto an eine Grillstelle im Greuthweg heranfuhr. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille zeigte, sollte der 37-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus gefahren werden. Dabei leistete der Peugeot-Fahrer Widerstand, so dass er am Boden fixiert und mit Handschließen geschlossen werden musste. Sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Rudersberg/Schlechtbach: Waschautomaten aufgebrochen

Ein unbekannter Täter hat am Samstag, gegen 03:20 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Heilbronner Straße mehrere Münzautomaten der Waschboxen aufgehebelt und Bargeld in Höhe von etwa 300 Euro entwendet. Durch die Beschädigungen an den Automaten sind die Waschboxen vorerst nicht mehr nutzbar. Der Polizeiposten Rudersberg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07183 92930.

Waiblingen: Betrunken Unfall verursacht

Am späten Freitagabend befuhr ein 71- jähriger Mazdalenker die Korber Straße, als er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auffuhr. Bei der Unfallaufnahme konnte eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme bei dem Mann angeordnet wurde. Seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4500 Euro.

Waiblingen: Betrunken am Steuer

Ein 49- jähriger VW-Lenker befuhr von Sonntag auf Montag die Alte Bundesstraße in Waiblingen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein entsprechender Alkoholtest ergab über 2,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Führerschein musste der Mann im Anschluss ebenfalls abgeben.

Winnenden: Wiederholt betrunken am Steuer

Im Bereich Winnenden war ein 45- jähriger BMW Fahrer gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit Hauptprotagonist polizeilicher Verkehrskontrollen. Zunächst nutzte er sein Fahrzeug am Sonntagabend in Berglen. Als er in der Marienstraße kontrolliert wurde, wies der Atemalkoholtest knapp 1,9 Promille aus. Hierauf wurde zunächst eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes eingezogen. Die Weiterfahrt wurde explizit untersagt. Am frühen Montagmorgen befanden sich die Polizeibeamten an der L1140 in Winnenden, als abermals der BMW an Ihnen vorbeifuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde derselbe Fahrzeuglenker mit einer immer noch erheblichen Alkoholisierung festgestellt. Nach einer abermaligen Blutentnahme wurde dem Mann nun zusätzlich vorübergehend der Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell