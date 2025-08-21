Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb verletzt Detektiv und richtet dreistelligen Sachschaden wegen 3,57 Euro an

Gera (ots)

Gera. Ein 24-jähriger Deutscher wurde am 20.08.2025 gegen 17:45 Uhr vom Ladendetektiv (22 Jahre, syrisch) eines Verbrauchermarktes in der Otto-Rothe-Straße ertappt, wie er sich Waren in seine Umhängetasche packte und ohne zu bezahlen die Kasse passieren wollte. Zunächst folgte der Dieb der Aufforderung des Detektivs zur weiteren Klärung mit in dessen Büro zu kommen, entschied sich dann jedoch anders, wurde aggressiv und wollte flüchten. Der 22-Jährige konnte ihn festhalten und es kam zu einer Rangelei, bei der der Detektiv leicht verletzt wurde. Der Dieb stürzte dabei in eine Leichtbauwand, wobei Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand, blieb aber unverletzt. Die hinzugerufene Polizei nahm den 24-Jährigen vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Das Beutegut, zwei Dosen Bier und ein Piccolo im Gesamtwert von 3,57 Euro, wurde ihm wieder abgenommen. (DL)

