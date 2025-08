Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Helga-Barth-Straße in Bretten wurden am Mittwochmittag fünf Personen verletzt, darunter ein Mann schwer.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet gegen 12:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Küche einer Wohnung im dritten Obergeschoss in Brand. Das Feuer breitete sich offenbar rasch auf Teile der Wohnung aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich dort ein Ehepaar sowie dessen zwei Enkelkinder auf. Die Feuerwehr rettete die vier Personen aus der betroffenen Wohnung.

Der 69-jährige Großvater erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine 66 Jahre alte Ehefrau sowie die beiden Kinder im Alter von einem und fünf Jahren zogen sich dem aktuellen Kenntnisstand zufolge leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich in ärztliche Obhut. Ein weiterer Bewohner des Hauses wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die übrigen Hausbewohner sowie Anwohner benachbarter Gebäude konnten ihre Wohnungen eigenständig verlassen. Die Brandwohnung sowie das betroffene Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 750.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

