POL-KA: (KA) Karlsbad - 14-jährige Vermisste wohlbehalten angetroffen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Daxlander Straße wurde am Dienstagabend eine 55-jährige Radfahrerin verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer gegen 20:00 Uhr von einem Parkplatz auf die Daxlander Straße in westliche Richtung. Dabei übersah er offenbar eine Radfahrerin, die zu diesem Zeitpunkt den zwischen Parkplatz ...

