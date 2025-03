POL-PDLD: Kurve geschnitten und weitergefahren - Zeugen gesucht

Berg (Pfalz) (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 20-Jähriger Motorradfahrer die K20 von Berg in Richtung Neuburg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Motorradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Grünstreifen. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes ...

