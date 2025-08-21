LPI-G: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Mopedfahrer
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 20.08.2025 gegen 19:00 Uhr kam es an der Kreuzung Schopperstraße und Alleestraße in Zeulenroda zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Mopedfahrer und einem 11-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Unfall verletzte sich der 11-jährige leicht. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei noch, da Beide angaben, zum Unfallzeitpunkt die Kreuzung bei grünem Lichtzeichen befahren zu haben. (BF)
