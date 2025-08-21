LPI-G: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Mopedfahrer

Gera (ots) - Gera. Ein 43-jähriger Gartenbesitzer musste am Mittwochabend (20.08.2025) gegen 19 Uhr feststellen, dass Unbekannte im Tatzeitraum vom 14.08.2025, 19:30 Uhr bis 20.08.2025, 19 Uhr sein Gartengrundstück im Ortsteil Gorlitzsch unbefugt betreten und seinen Rasentraktor sowie die Kennzeichentafel seines Wohnanhängers entwendet haben. Den Wert des Beuteguts gibt der Geschädigte mit etwa 1.000 Euro an. Hinweise auf die Täter oder die Art und Weise des ...

mehr