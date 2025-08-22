PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Landendieb in der Braustraße

Gera (ots)

Gera. Ein von Zeugen als etwa 40-jähriger, molliger Mann mit südländischem Erscheinungsbild hat sich am 21.08.2025 kurz vor 12 Uhr großzügig mehrere Kühltaschen mit Waren und Lebensmitteln in einem Verbrauchermarkt in der Braustraße gefüllt, das Geschäft dann aber ohne zu bezahlen durch den Eingangsbereich wieder verlassen. Draußen habe bereits ein schwarzer PKW Renault mit französischen Kennzeichen gewartet und sei zügig in unbekannte Richtung davongefahren. Die verständigte Polizei konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet nicht mehr feststellen. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde eingeleitet und bereits erste Ermittlungen zum französischen Kennzeichen über die dortige Polizei angestoßen. Zum Wert der entwendeten Waren konnte der geschädigte Markt noch keine Aussage treffen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 01:59

    LPI-G: Glimpflicher Balkonbrand

    Gera (ots) - Am Donnerstag gegen 23:40 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Mitteilung über einen Balkonbrand im Geraer Stadtteil Lusan. Sofort rückten über 45 Kameraden der Feuerwehr und mehrere Rettungswagen aus. Die Geraer Polizei entsendete ebenfalls Streifenwagen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich bereits ein Großteil der Anwohner sowie alle Mieter der betreffenden Wohnung vor das Haus begeben. Ein Balkon brannte im 3. Obergeschoss des ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:43

    LPI-G: Täter auf frischer Tat ertappt

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 20.08.2025 gegen 21:15 Uhr drang ein 68-jähriger Deutscher in das Firmengelände eines Armeehandels in Zeulenroda ein und entwendete aus einer Lagerhalle ein Paar Armeestiefel. Der 41-jähirge Firmeninhaber (deutsch) war zufällig noch auf dem Firmengelände, bemerkte den Einbrecher und stellte diesen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann vorläufig fest, da er keinerlei Angaben zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren