Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Landendieb in der Braustraße

Gera (ots)

Gera. Ein von Zeugen als etwa 40-jähriger, molliger Mann mit südländischem Erscheinungsbild hat sich am 21.08.2025 kurz vor 12 Uhr großzügig mehrere Kühltaschen mit Waren und Lebensmitteln in einem Verbrauchermarkt in der Braustraße gefüllt, das Geschäft dann aber ohne zu bezahlen durch den Eingangsbereich wieder verlassen. Draußen habe bereits ein schwarzer PKW Renault mit französischen Kennzeichen gewartet und sei zügig in unbekannte Richtung davongefahren. Die verständigte Polizei konnte das Fahrzeug im Stadtgebiet nicht mehr feststellen. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde eingeleitet und bereits erste Ermittlungen zum französischen Kennzeichen über die dortige Polizei angestoßen. Zum Wert der entwendeten Waren konnte der geschädigte Markt noch keine Aussage treffen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell