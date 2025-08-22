PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Glimpflicher Balkonbrand

Gera (ots)

Am Donnerstag gegen 23:40 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle Gera die Mitteilung über einen Balkonbrand im Geraer Stadtteil Lusan. Sofort rückten über 45 Kameraden der Feuerwehr und mehrere Rettungswagen aus. Die Geraer Polizei entsendete ebenfalls Streifenwagen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich bereits ein Großteil der Anwohner sowie alle Mieter der betreffenden Wohnung vor das Haus begeben. Ein Balkon brannte im 3. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Alle Mieter der Wohnung blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Brandwohnung war weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei Gera übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, welche nach gegenwärtigem Stand noch andauern. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

