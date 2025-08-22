Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Video überführt Graffitischmierer

Greiz (ots)

Greiz. Am 20.08.2025 gegen 13:15 Uhr verewigte sich ein 17-Jähriger mit einem Permanentmarker innerhalb der Altstadtgalerie auf einer Tapete und einer Säule. Schlecht für den Jugendlichen war, dass seine Tat durch das Videoüberwachungssystem aufgezeichnet wurde. Der 17-Jährige konnte identifiziert werden und die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung. Nur einen Tag später, am 21.08.2025 gegen 19:35 Uhr wurde er durch Polizisten auf frischer Tat erneut erwischt, wie er die Schaufensterscheibe eines Drogeriemarktes am Puschkinplatz mit einem Permanetmarker beschmierte. Auch hier wird wieder wegen Sachbeschädigung ermittelt. (BF)

