POL-OE: Unbekannte stehlen Kupferplatten

Drolshagen (ots) - Bei unwetterartigen Verhältnissen kam es am Montagnachmittag (21. Juli) um 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Drolshagen. Ein 28-jähriger Autofahrer war aus der "Gerberstraße" in die "Benolper Straße" eingebogen und dort mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammengestoßen. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurden jeweils zwei Beifahrer in den Autos leicht verletzt. An den beiden ...

