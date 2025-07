Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Bei unwetterartigen Verhältnissen kam es am Montagnachmittag (21. Juli) um 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Drolshagen. Ein 28-jähriger Autofahrer war aus der "Gerberstraße" in die "Benolper Straße" eingebogen und dort mit dem PKW eines 50-Jährigen zusammengestoßen. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurden jeweils zwei Beifahrer in den Autos leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzzeitig komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch Fachunternehmen geborgen und abgeschleppt.

