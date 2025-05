POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Geldforderung in Bäckerei

Augsburg (ots) - Neusäß - Am Mittwoch (07.05.2025) kam es zum Brand eines Autos in der Deuterstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Gegen 03.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert, nachdem ein Anwohner den Brand bemerkt hatte. Das Auto stand bereits komplett in Brand. Das Feuer griff schließlich auch auf einen daneben parkenden Transporter sowie eine Hecke über. Die Feuerwehr ...

mehr