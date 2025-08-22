Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebe bei ihrer Tat gestört

Greiz (ots)

Greiz. Am Donnerstag, den 21.08.2025 gegen 22:00 Uhr versuchten zwei unbekannte männliche Täter in einen Gartenschuppen in der Kleingartenanlage Sonnenhöhe einzubrechen. Bei ihrem Versuch die Schuppentür aufzubrechen machten sie jedoch so viel Lärm, dass der Gartenpächter, welcher in seiner Laube schlief, davon wach wurde und die Diebe vertrieb. Auch wenn nichts gestohlen wurde, beschädigten die Diebe die Tür des Schuppens, so dass ein Sachschaden von ca. 150 Euro blieb. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchten besonders schweren Diebstahls aufgenommen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell