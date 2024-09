Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Raubstraftaten unter Vorhalt eines Messers - Tatverdächtige sind erst 13 Jahre alt

Dortmund (ots)

Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei Dortmund: Am späten Nachmittag des gestrigen Donnerstags (12.09.2024) kam es in Dortmund-Aplerbeck und Dortmund-Hörde zu zwei Raubstraftaten unter Vorhalt eines Messers. Die Polizei Dortmund konnte die beiden minderjährigen Tatverdächtigen kurz darauf antreffen.

Um 16:47 Uhr hielten sich zwei Dortmunder (13 und 14 Jahre alt) auf dem Schulhof der Albrecht-Dürer-Realschule auf, als sie von zwei Personen angesprochen und nach Kleingeld gefragt wurden. Anschließend zog einer der Täter ein Messer. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag und ein Paar AirPods. Anschließend flüchteten die beiden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst negativ.

Um 18:02 Uhr meldeten Zeugen einen Raub auf der Hörder Bahnhofstraße. Hier wurde einem 15-jährigen Dortmunder erneut unter Vorhalt eines Messers seine Sonnenbrille entwendet. Die alarmierten Polizeibeamten trafen schnell vor Ort ein und konnten die Tatverdächtigen stellen. Bei ihnen handelt es sich um zwei bereits polizeibekannte Dortmunder - die beiden sind erst 13 Jahre alt.

Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem die am ersten Tatort erbeuteten AirPods. In einer Jackentasche fanden die Beamten außerdem ein Taschenmesser. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt, die beiden 13-Jährigen wurden anschließend zur Polizeiwache Hörde verbracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Eine Prüfung zur Aufnahme in das Messertrageverbotskonzept der Polizei Dortmund wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell