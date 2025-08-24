PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätlicher Angriff und Beleidigung

Gera (ots)

Im Rahmen einer fußläufigen Streife befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes Gera im Zuge kriminalpräventiver Maßnahmen am Samstag (23.08.2025), gegen 00:10 Uhr, im Bereich des Heinrichsplatzes in Gera. Hierbei begann ein eigentlich unbeteiligter 37-Jähriger unvermittelt die Kollegen zu beleidigen sowie einen Kollegen im Bereich des Oberkörpers zu schlagen. Die Beamten mussten fortan den Mann zu Boden bringen und fixieren. Da er sich weiterhin nicht beruhigte wurde er in Gewahrsam genommen. Der 37-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 07:47

    LPI-G: Nach kurzer Flucht gestellt - mehrere Verkehrsverstöße geahndet

    Gera (ots) - Am Freitag (22.08.2025) bemerkten Geraer Polizisten, gegen 13:15 Uhr, einen 37-Jährigen wie er mit einem Pocketbike im Bereich der Otto-Rothe-Straße umherfuhr. Als dieser mutmaßlich die Beamten bemerkte versuchte er sich kurzzeitig der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:44

    LPI-G: Täter auf frischer Tat gestellt

    Gera (ots) - Im Zuge ihrer Streifentätigkeit befuhren Beamte des Inspektionsdienstes Gera am Samstagvormittag (23.08.2025), gegen 09:50, die Breitscheidstraße in Gera. Hierbei stellten sie einen 27-Jährigen fest, wie er mit einem Filzmarker einen Schriftzug auf eine Hauswand zeichnete. Die Kollegen konnten den Mann vor Ort stellen. Fortfolgenden stellten sie das Tatmittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren