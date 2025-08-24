Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tätlicher Angriff und Beleidigung

Gera (ots)

Im Rahmen einer fußläufigen Streife befanden sich Beamte des Inspektionsdienstes Gera im Zuge kriminalpräventiver Maßnahmen am Samstag (23.08.2025), gegen 00:10 Uhr, im Bereich des Heinrichsplatzes in Gera. Hierbei begann ein eigentlich unbeteiligter 37-Jähriger unvermittelt die Kollegen zu beleidigen sowie einen Kollegen im Bereich des Oberkörpers zu schlagen. Die Beamten mussten fortan den Mann zu Boden bringen und fixieren. Da er sich weiterhin nicht beruhigte wurde er in Gewahrsam genommen. Der 37-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten. (PS)

