Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Dessauerstraße in Ückendorf ereigne-te sich am Dienstagvormittag, 12. August 2025, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 84 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen war gegen 9.55 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz unterwegs, als sie von einem Lastkraftwagen erfasst wurde. Die Seniorin verstarb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum wurde hinzugezogen, um den Unfall aufzunehmen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell