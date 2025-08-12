POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt
Gelsenkirchen (ots)
Auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Dessauerstraße in Ückendorf ereigne-te sich am Dienstagvormittag, 12. August 2025, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 84 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen war gegen 9.55 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz unterwegs, als sie von einem Lastkraftwagen erfasst wurde. Die Seniorin verstarb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum wurde hinzugezogen, um den Unfall aufzunehmen.
Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:
Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell