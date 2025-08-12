PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Dessauerstraße in Ückendorf ereigne-te sich am Dienstagvormittag, 12. August 2025, ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 84 Jahre alte Frau aus Gelsenkirchen war gegen 9.55 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Parkplatz unterwegs, als sie von einem Lastkraftwagen erfasst wurde. Die Seniorin verstarb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum wurde hinzugezogen, um den Unfall aufzunehmen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 12:15

    POL-GE: Kabeldiebe dringen in Gebäude auf altem Zechengelände ein

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Kabeldiebstahl auf einem ehemaligen Zechengelände in Hassel und bittet um Hinweise. Eine Zeugin meldete der Polizei am Montag, 11. August 2025, dass sich unbekannte Täter zwischen 12 Uhr am Samstagmittag, 9. August, und 10 Uhr am Sonntagmorgen, 10. August 2025, Zugang zu einem Gebäude an der Egonstraße ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 12:05

    POL-GE: Zeugensuche: Diebe stehlen Kabel von E-Ladesäule

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem der Polizei am Montag, 11. August 2025, ein Kabel-Diebstahl an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge gemeldet wurde, werden Zeugen des Vorfalls in Erle gesucht. In der Tatzeit, die zwischen 18 Uhr am Samstagabend, 9. August, und 8.15 Uhr am Montagmorgen, 11. August 2025, liegt, machten sich unbekannte Täter an der Ladesäule auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Emscherstraße zu ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:52

    POL-GE: Autofahrer kollidiert mit Motorrad und flüchtet - Ersthelfer und Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Motorradfahrer in der Altstadt vom Sonntag, 3. August 2025, ermittelt die Polizei. Der 74 Jahre alte Motorradfahrer aus Gelsenkirchen erschien am Freitag, 8. August 2025, auf der Polizeiwache und berichtete, dass er am Unfalltag gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Bismarckstraße vor der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren