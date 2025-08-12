PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Diebe stehlen Kabel von E-Ladesäule

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem der Polizei am Montag, 11. August 2025, ein Kabel-Diebstahl an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge gemeldet wurde, werden Zeugen des Vorfalls in Erle gesucht. In der Tatzeit, die zwischen 18 Uhr am Samstagabend, 9. August, und 8.15 Uhr am Montagmorgen, 11. August 2025, liegt, machten sich unbekannte Täter an der Ladesäule auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Emscherstraße zu schaffen und entwendeten im Anschluss die Kabel. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich mit Hinweisen zur den Tätern oder der Tat unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen

