POL-GE: Autofahrer kollidiert mit Motorrad und flüchtet - Ersthelfer und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Motorradfahrer in der Altstadt vom Sonntag, 3. August 2025, ermittelt die Polizei. Der 74 Jahre alte Motorradfahrer aus Gelsenkirchen erschien am Freitag, 8. August 2025, auf der Polizeiwache und berichtete, dass er am Unfalltag gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Bismarckstraße vor der kreuzenden Florastraße an einer roten Ampel gehalten habe. Unvermittelt sei ihm von hinten ein weißes Auto aufgefahren. Durch die Wuchte der Kollision stürzte der 74-Jährige und das Krad fiel auf ihn. Die Fahrerin oder der Fahrer des weißen Wagens entfernte sich sofort über die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Süden von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Gelsenkirchener zu kümmern. Dieser erhielt von einem unbekannten Autofahrer Hilfe beim Aufstehen und beim Aufrichten des Motorrads.

Die Polizei bittet nun die unbekannte Fahrerin oder den unbekannten Fahrer des weißen Fahrzeugs, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden auch der Autofahrer, der vor Ort Ersthelfer war, sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 6244 oder unter 0209 365 2160.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

