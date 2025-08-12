PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kabeldiebe dringen in Gebäude auf altem Zechengelände ein

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Kabeldiebstahl auf einem ehemaligen Zechengelände in Hassel und bittet um Hinweise. Eine Zeugin meldete der Polizei am Montag, 11. August 2025, dass sich unbekannte Täter zwischen 12 Uhr am Samstagmittag, 9. August, und 10 Uhr am Sonntagmorgen, 10. August 2025, Zugang zu einem Gebäude an der Egonstraße verschafft hatten. Hier entwendeten die Täter mehrere Kabel und entfernten sich anschließend unerkannt. Zeugen werden nun gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern oder oder Tat unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 12:05

    POL-GE: Zeugensuche: Diebe stehlen Kabel von E-Ladesäule

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem der Polizei am Montag, 11. August 2025, ein Kabel-Diebstahl an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge gemeldet wurde, werden Zeugen des Vorfalls in Erle gesucht. In der Tatzeit, die zwischen 18 Uhr am Samstagabend, 9. August, und 8.15 Uhr am Montagmorgen, 11. August 2025, liegt, machten sich unbekannte Täter an der Ladesäule auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Emscherstraße zu ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:52

    POL-GE: Autofahrer kollidiert mit Motorrad und flüchtet - Ersthelfer und Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Motorradfahrer in der Altstadt vom Sonntag, 3. August 2025, ermittelt die Polizei. Der 74 Jahre alte Motorradfahrer aus Gelsenkirchen erschien am Freitag, 8. August 2025, auf der Polizeiwache und berichtete, dass er am Unfalltag gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Bismarckstraße vor der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:51

    POL-GE: Autofahrer bei eigenem Überholvorgang schwer verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten sind Polizeibeamte am späten Sonntagabend, 10. August 2025, nach Scholven alarmiert worden. Zeugenaussagen zufolge war ein 22-Jähriger gegen 22.55 Uhr mit seinem BMW auf der Ulfkotter Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen unterwegs. Dabei scherte der Gelsenkirchener auf die Gegenfahrbahn aus, um mehrere Fahrzeuge vor ihm zu überholen. Als er dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren