Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kabeldiebe dringen in Gebäude auf altem Zechengelände ein

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Kabeldiebstahl auf einem ehemaligen Zechengelände in Hassel und bittet um Hinweise. Eine Zeugin meldete der Polizei am Montag, 11. August 2025, dass sich unbekannte Täter zwischen 12 Uhr am Samstagmittag, 9. August, und 10 Uhr am Sonntagmorgen, 10. August 2025, Zugang zu einem Gebäude an der Egonstraße verschafft hatten. Hier entwendeten die Täter mehrere Kabel und entfernten sich anschließend unerkannt. Zeugen werden nun gebeten, sich mit Hinweisen zu den Tätern oder oder Tat unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden.

