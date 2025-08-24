Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach kurzer Flucht gestellt - mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Gera (ots)

Am Freitag (22.08.2025) bemerkten Geraer Polizisten, gegen 13:15 Uhr, einen 37-Jährigen wie er mit einem Pocketbike im Bereich der Otto-Rothe-Straße umherfuhr. Als dieser mutmaßlich die Beamten bemerkte versuchte er sich kurzzeitig der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch wenig später gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war, der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte und ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 37-Jährigen positiv verlief. Die Beamten stellten das Pocketbike sicher, führten eine Blutentnahme durch und leiteten Verfahren wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Straßenverkehrsgesetz ein. (PS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell